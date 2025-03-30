الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد 64 فلسطينيا في غارات إسرائيلية علي غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 64 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

 

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي ينيامين نتنياهو، اليوم الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف بنيامين نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة قولها، إن مقترح إسرائيل الذي سلمته للوسطاء ينص على الإفراج عن 11 أسيرا حيا ونصف القتلى لدى حركة حماس.

 

مقترح إسرائيل الجديد 

ويأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر يتضمن الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما.

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