الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة في لبنان

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “من لم يستوعب الوضع الجديد في لبنان تلقى اليوم مثالا إضافيا على تصميمنا”.

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ماكرون: سنواصل جهودنا مع أمريكا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأضاف نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر ولن نسمح بأي إطلاق نار على بلداتنا مهما كان.

وتابع: سنواصل فرض وقف إطلاق النار بالقوة، ومهاجمة أي مكان في لبنان يهددنا، وسنضمن عودة سكان الشمال بأمان.

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة كفرحونة، وأخرى على منطقة جبل الجبور جنوبي لبنان.

 

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية منطقة يحمر الشقيف جنوبي لبنان أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن شخصا استشهد وأصيب 8 آخرون بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد.

حزب الله: ملتزمون بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

وأعلن حزب الله اللبناني، التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ونفى علاقته بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان.

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان على إسرائيل ووزير دفاع الاحتلال يهدد بضرب بيروت

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل أراضي لبنان.

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نتنياهو لبنان جنوب لبنان قوات الاحتلال

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