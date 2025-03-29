أمين عام حزب الله: لا علاقة لنا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

قال أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أنه لا علاقة للحزب إطلاقا بالأحداث التي حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وداخل سوريا مؤخرا.

حزب الله ينفي علاقة الحزب بالصواريخ المطلقة على إسرائيل

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، عن التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ونفى علاقته بإطلاق الصواريخ باتجاه شمال فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله إن هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة لاستمرار العدوان على لبنان.

إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان على إسرائيل ووزير دفاع الاحتلال يهدد بضرب بيروت

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من لبنان واعترض إحداهما فيما سقطت الثانية داخل أراضي لبنان.



وجاء في بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة الإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 07:50 على الحدود اللبنانية، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية".

ومن جانبه حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه "إذا لم يخيم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت".

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