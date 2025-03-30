أخبار الحوادث اليوم: ضبط 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل نصف مليار جنيه.. مصرع صيدلانية أسفل عجلات قطار بالقليوبية.. مقتل ربة منزل على يد زوجها في البحيرة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع عصير وسيدة لاحتيالهما على المواطنين بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بميدان رمسيس.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على 7 أشخاص، لقيامهم بإدارة عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى وانتحال صفة مذيعة شهيرة بهدف ترويجهم لبيع بعض العقاقير الطبية "أدوية تجميل" مجهولة المصدر من خلال أرقام هواتف مُحددة.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة دمياط.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مطعم قصر المندي و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بمصر الجديدة بسبب كلب.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط شمال سيناء – الدقهلية).

أصيب 12 شخصًا نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادث.

لقيت صيدلانية مصرعها أسفل عجلات قطار، أثناء عبورها شريط السكك الحديد بمحافظة القليوبية.

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جريمة قتل زوج لزوجته، حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بإلقاء الجثة فى مياه مصرف مائي بطريق الطود بدائرة مركز إيتاي البارود، وذلك نتيجة لخلافات زوجية بينهما، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثتها من مياه المصرف.

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