الاحتيال على الصائمين، القبض على شخصين يزعمان توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بالقاهرة (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع عصير وسيدة لاحتيالهما على المواطنين بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بميدان رمسيس.

بائع عصير وسيدة يحتالان على المواطنين بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بميدان رمسيس

تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الباعة الجائلين بتوزيع مشروبات على المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة وقت الإفطار بدعوى كونها مجانية وعقب تناولها يطالبهم بسداد قيمتها بطريقة استفزازية.

بائع عصير وسيدة يحتالان على المواطنين بزعم توزيع مشروبات مجانا وقت الإفطار بميدان رمسيس

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة سيدة، شخص "له معلومات جنائية - بائعين متجولين، وبمواجهتهما اعترفا باحتيالهما على المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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