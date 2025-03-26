الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 23 حالة تعد على أراضي الدولة بالبحيرة

ازالة التعديات بالبحيرة
ازالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات بحزم وقوة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

 أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عن إزالة 23 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 616 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثانية 422 حالة إزالة على مساحة إجمالية بلغت 16697 متر مربع.

المرحلة الثانية  يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري

جدير بالذكر أن الموجة الــ 25 بمحافظة البحيرة  يتم تنفيذها على 3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالات تعديات إزالات حملة البحيرة

الأكثر قراءة

اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي في أزمة مباراة القمة

الأهلي يجهز بيانًا للرد على رفض اللجنة الأولمبية شكواه بشأن أزمة القمة

رسالة طمأنة من السيسي إلى الشعب المصري

الإسكان تعلن تفاصيل طرح 400 ألف شقة جديدة غدًا

بعد إمامته للمصلين بالجامع الأزهر، محمد أحمد حسن قارئًا للقرآن الكريم في احتفالية ليلة القدر (فيديو)

السيسي: بالغ تقديري لفضيلة الإمام الأكبر وأتمنى له الشفاء

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

منوعات

المزيد

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي بتعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وعيار 18 وصل لهذا المستوى

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 26-3-2025

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن وصية رسول الله لسيدنا أبي ذر الغفاري (فيديو)

سر تعظيم آخر ليلة جمعة وترية في رمضان، علي جمعة يكشف موعد ليلة القدر

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في "الفراض" آخر معاركه

المزيد
الجريدة الرسمية