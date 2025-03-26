إزالة 23 حالة تعد على أراضي الدولة بالبحيرة

شددت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على أهمية تكثيف الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات بحزم وقوة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ25 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة المعوقات وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان تحقيق المستهدف وفق الجدول الزمني المحدد.

إزالة 23 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة

أسفرت حملات الإزالة التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالبحيرة، عن إزالة 23 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة على مساحة 616 متر مربع ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثانية 422 حالة إزالة على مساحة إجمالية بلغت 16697 متر مربع.

المرحلة الثانية يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري

جدير بالذكر أن الموجة الــ 25 بمحافظة البحيرة يتم تنفيذها على 3 مراحل، كانت قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وتلتها المرحلة الثانية والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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