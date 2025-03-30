ضبط عاطل وتشكيل عصابي لسرقة المساكن والسيارات في مدينة نصر والشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لممارسته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن والشركات بأسلوب "كسر الكالون".

سقوط لصوص المساكن والسيارات فى مدينة نصر والشروق

سقوط لصوص المساكن والسيارات فى مدينة نصر والشروق

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 9 وقائع سرقات بذات الأسلوب، وأضاف بقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائه سيئى النية عاملان، وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

سقوط لصوص المساكن والسيارات فى مدينة نصر والشروق

كما ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، تم ضبطهما وبحوزتهما 5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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