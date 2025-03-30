الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

مقتل ربة منزل على يد زوجها في البحيرة

مديرية أمن البحيرة
مديرية أمن البحيرة

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جريمة قتل زوج لزوجته، حيث قام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وقام بإلقاء الجثة فى مياه مصرف مائي بطريق الطود بدائرة مركز إيتاي البارود، وذلك نتيجة لخلافات زوجية بينهما، حيث نجحت قوات الإنقاذ النهري في استخراج جثتها من مياه المصرف.

سيدة شابة ملقاة في مصرف بطريق الطود

كان قد عثر الأهالي علي جثة سيدة شابة ملقاة في مصرف بطريق الطود بدائرة مركز ايتاي البارود عقب إبلاغ شرطة النجدة انتقلت الأجهزة المختصة الي مكان الواقعة وبانتشال الجثة تبين أنها جثة لسيدة تدعى “ع. ج. م” ٢٦ عاما-  ربة منزل وتقيم بقرية معنيا بمركز إيتاي البارود.

اتهام الزوج بالتعدى عليها بالضرب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إلقاء القبض علي زوجها الشاب بعد اتهام أسرة المجني عليها بقتلها والتعدى عليها بالضرب وخنقها ، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة مشاجرة زوجية وإلقاء الجثة فى مياه المصرف.

التصريح بدفن الجثة

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى  أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك وتكليف المباحث بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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إيتاى البارود البحيرة جريمة قتل شهر رمضان

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