الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 6 عناصر إجرامية بتهمة غسل نصف مليار جنيه في دمياط

غسل الاموال
غسل الاموال

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل نصف مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة دمياط.

غسل نصف مليار جنيه حصيلة تجارة المخدرات بـ دمياط 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
 

سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة أبواب المقابر والتكاتك في بني سويف وأسوان

ضبط عاطل وتشكيل عصابي لسرقة المساكن والسيارات في مدينة نصر والشروق

 وقدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حصيلة تجارة المخدرات جرائم غسل الأموال غسل نصف مليار جنيه

مواد متعلقة

سقوط تشكيلين عصابيين لسرقة أبواب المقابر والتكاتك في بني سويف وأسوان

ضبط عاطل وتشكيل عصابي لسرقة المساكن والسيارات في مدينة نصر والشروق

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات والمنازل وتستخرج 20 ألف بطاقة وشهادة

حملات تموينية تضبط 5 أطنان دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 5 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها عنصرين إجراميين في الدقهلية

تحرير 924 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

الأمن يفحص واقعة «مستريح قنا» بعد استيلائه على ملايين الجنيهات من المواطنين

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

حملة نظافة بمحيط المساجد والمتنزهات لاستقبال العيد في سوهاج (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية