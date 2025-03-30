أصيب 12 شخصًا نتيجة انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير محضر بالحادث.

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك أمام مصنع السكر في مركز ملوي، جنوب المنيا.

العثور على 12 مصابًا في حادث المنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم العثور على 12 مصابًا تراوحت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، بالإضافة إلى اشتباه في حالات ما بعد الارتجاج.

مستشفى ملوي

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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