الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات والمنازل وتستخرج 20 ألف بطاقة وشهادة

الأحوال المدنية تنظم
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط  شمال سيناء – الدقهلية).

 

وأسفرت تلك القوافل عن إستخراج 4065 بطاقة رقم قومى، و14991 مصدرًا مميكنًا.

 


كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم  على أرقام القطاع المختصرة 15340  لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء..

 

وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين،  وأسفرت عن إستخراج وتوصيل 852 بطاقة رقم قومى و104 مصدرًا مميكنًا.   
         

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات والمنازل وتستخرج 20 ألف بطاقة وشهادة<br> 
الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات والمنازل وتستخرج 20 ألف بطاقة وشهادة
 

كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ 31 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.    


كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لـ 202 مواطن ومواطنة.
 

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة بالمحافظات والمستشفيات والمنازل 
 

 

و بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لـ 319 مواطن ومواطنة.

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و لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
 

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بطاقات الرقم القومى تجديد بطاقات الرقم القومي قطاع الأحوال المدنية أسر الشهداء

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