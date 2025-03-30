بسبب كلب، القبض على صاحب مطعم قصر المندي و6 آخرين بعد مشادة في مصر الجديدة (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على صاحب مطعم قصر المندي و5 عمال وزبون بعد مشاجرة بمصر الجديدة بسبب كلب.

المتهمين





تابعت أجهزة الأمن ، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بصحبته كلبان شرسان بإطلاقهما على عمال أحد المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وعقب ذلك قام وبصحبته آخرون بالتعدى على عمال المطعم وتكسير محتوياته وترويع العملاء.

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ ٢٧ مارس الجارى حدثت مشاجرة بمطعم قصر المندي بين طرف أول مالك المطعم و5 عمال بذات المطعم، وطرف ثان أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم "مصاب بكسر وكدمات وجروح متفرقة" لعدم سماح الطرف الأول للأخير بالدخول للمطعم لشراء المأكولات وقت الإفطار "مصطحبًا كلب" تطورت لتشابك الطرفين بالأيدى نتج عن ذلك إصابة الأخير.

وتم الفصل بين طرفيها بمعرفة قاطنى المنطقة، وانصرفوا دون تقديم أية بلاغات، وتم ضبط الطرفين، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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