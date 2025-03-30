الأحد 30 مارس 2025
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استعدادًا للعيد، وكيل صحة بني سويف تتفقد مستشفى الحميات لمتابعة سير العمل

وكيل صحة بني سويف
وكيل صحة بني سويف تتفقد مستشفى الحميات، فيتو

تفقدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأحد، مستشفى الحميات في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل واستعدادات المستشفى لعيد الفطر المبارك، رافقتها خلالها الدكتورة سماح جاد في الزيارة الدكتور طه سنجر، مدير مستشفى الحميات.

 

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وكيل صحة بني سويف تزور مستشفى الحميات

 

وقدمت وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال الزيارة التهنئة للأطقم الطبية والمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشملت الجولة المرور على الأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي، حيث تأكدت من تواجد أطقم النوباتجية وتوافر المستلزمات والأدوية، ومتابعة تقديم الخدمة الصحية الجيدة للمواطنين المترددين على المستشفى.

 

وأثناء الجولة، استمعت وكيل صحة بني سويف، لشكاوى المرضى من وجود عجز في التمريض بوحدة الغسيل الكلوي، وتم التواصل مع إدارة التمريض لسد العجز وتغطية كافة جلسات الغسيل للمرضى، كما تم التواصل مع مدير القومسيون الطبي لمتابعة سرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لتسهيل الأمر على المرضى.

 

 اجتماع بمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات

 

وأكدت وكيل صحة بني سويف، أنه تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والصحية ومديري المستشفيات لرفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكيد على القيام بمرور مفاجئ على كافة مستشفيات المحافظة. 

 

كما تم التأكيد على توفر رصيد كافٍ من الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى توافر كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته، وجاهزية الأقسام الداخلية، وتمت مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة والتجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، مع متابعة المرور الصباحي والمسائي على كافة المنشآت الطبية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

 

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