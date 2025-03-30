سكرتير محافظة بني سويف يراجع جاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر المبارك

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، اليوم عددًا من الحدائق والمتنزهات العامة، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025/1446، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وقد رافقه في جولته علي يوسف، رئيس المدينة، وعدد من مسئولي الحدائق والإشغالات.

سكرتير بني سويف يتفقد الحدائق والمتنزهات

وخلال الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد ببني سويف، استعدادات الحدائق والمرافق العامة، حيث اطمأن على توافر كافة وسائل الراحة للزوار، كما تم التأكد من سلامة وصيانة ألعاب وملاهي الأطفال حفاظًا على سلامتهم. وشملت الجولة مناطق الكورنيش والممشى السياحي وحدائق عابدين وسعيد النجار والنيل وغيرها من الأماكن العامة.

جاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر المبارك

وأشار اللواء سامي علام إلى تكليفات محافظ بني سويف، لرؤساء المدن ومسئولي مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر، وذلك لتجنب تراكمها وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين، موجهًا بمتابعة ميدانية للاطمئنان على احتياجات المواطنين، ومتابعة أي مخالفات فور صدورها والتعامل معها وفقًا للقانون.

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