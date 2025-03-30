السكرتير العام المساعد ببني سويف يتابع أعمال إصلاح كسرين بشبكة مياه الشرب

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، أعمال إصلاح كسرين في شبكة مياه الشرب بشارعي الجمهورية وخلف الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

وقد تابع سكرتير بني سويف، الإجراءات التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية لإصلاح الكسرين في خطي مياه الشرب بشارع عزت صلاح المتفرع من شارع الجمهورية وشارع النور خلف الشرطة العسكرية.

أعمال إصلاح كسرين بشبكة المياه ببني سويف

كما تفقد سكرتير بني سويف، أعمال الإصلاح التي تقوم بها فرق متخصصة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بمعدات الشركة إلى موقع الكسر والبدء في أعمال الحفر للكشف عن الأجزاء المتضررة من خط المياه بكل موقع، واستبدالها، وقد سبق ذلك فصل الخدمة عن بعض المناطق لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى تكليفات محافظ بني سويف، بمتابعة سير العمل بشكل مستمر، وكسح المياه ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الإصلاح والصيانة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في مدة لا تزيد عن ساعتين على أقصى تقدير من بداية أعمال الإصلاح.

رافق السكرتير العام المساعد في جولته كل من علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس محمود الجابي، رئيس فرع شركة المياه بمدينة بني سويف، وفواز رجب، نائب رئيس المدينة.

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