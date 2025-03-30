الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

أول صورة لضحايا حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل فى بني سويف

حادث تصادم معدية
حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل فى بني سويف، فيتو

حصلت "فيتو" على أول صورة للشاب "احمد عبد الباسط" 44 عاما، والطفل "محمد جمال" 8 أعوام، ضحيتي حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، مما أسفر عن سقوطهما في مياه النيل نتيجة شدة التصادم.

 

بلاغ حادث تصادم بين معدية ولنش بنيل بني سويف

 

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف، يفيد تلقيها بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

 

بوالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه غرق الطفل "محمد جمال" (6 سنوات) والشاب "أحمد عبد الباسط" (44 سنة)، اللذان سقطا من اللنش في مياه النيل نتيجة التصادم. وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثتين من المياه.

 

الشاب والطفل ضحيتي حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل ببني سويف
الشاب والطفل ضحيتي حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل ببني سويف

 

تم نقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، كما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال جثتي الشاب والطفل ضحية الحادث.

 

الحزن يخيم على قرية العجرة بني سويف

 

وخيم الحزن على قرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، حالة من الحزن والأسى بعد انتشار نبأ غرق الشاب والطفل، خاصة أنهما كانا يستعدا لاستقبال العيد بملابس جديدة قبل أن تنتهي رحلتهما بهذه المأساة، وينتظر ذوو الشاب والطفل العثور على جثمانهما لدفنهما بمثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما.

 

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