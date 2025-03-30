غرق شاب وطفل في تصادم معدية ولنش بنيل بني سويف

لقي شاب وطفل مصرعهما غرقًا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، مما أسفر عن سقوطهما في مياه النيل نتيجة شدة التصادم.

بلاغ بتصادم بين معدية نيلية ولنش في بني سويف

وكان مركز شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

غرق شاب وطفل في مياه النيل ببني سويف

وقد أسفر الحادث عن مصرع الطفل "محمد ج." (6 سنوات) والشاب "أحمد ع." (45 سنة)، اللذان سقطا من اللنش في مياه النيل نتيجة التصادم، وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثتين من المياه.

وتم نقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث.

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