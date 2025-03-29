الأحد 30 مارس 2025
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محافظات

كان رايح يشتري لبس العيد، غرق طفل سقط من لانش بعد اصطدامه بعوامة بني سويف

صورة ارشيفية، فيتو
صورة ارشيفية، فيتو

 لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل، إثر سقوطه من أعلى لانش ركاب بعدما اصطدم بعوامة نقل نيلية أمام البر الغربي بمدينة الفشن، جنوب محافظة بني سويف.

 

غرق طفل سقط بمياه النيل في بني سويف

 

وفقًا لشهود العيان، كان الطفل برفقة والده على متن اللانش في طريقهما إلى السوق لشراء ملابس العيد، إلا أن اللانش اصطدم بعوامة نقل، ما أدى إلى فقدان توازنهما وسقوطهما في المياه، وتمكن الأهالي من إنقاذ الأب بصعوبة، بينما جرف التيار الطفل إلى أعماق النهر، وغرقه.

 

وفور وقوع الحادث، تم إخطار قوات الإنقاذ النهري، التي هرعت إلى موقع الحادث، وبدأت عمليات البحث عن جثمان الطفل، حيث لا تزال المحاولات جارية حتى الآن لانتشاله، كما تم إخطار الأجهزة الأمنية والنيابة العامة ببني سويف، التي تولت التحقيق في الواقعة.

الحزن يخيم على قرية العجرة ببني سويف

 

ويعيش أهالي قرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، حالة من الحزن والأسى بعد انتشار نبأ غرق الطفل، خاصة أنه كان يستعد لاستقبال العيد بملابس جديدة قبل أن تنتهي رحلته بهذه المأساة، وينتظر ذوو الطفل العثور على جثمانه لدفنه وتوديعه إلى مثواه الأخير.

 

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