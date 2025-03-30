محافظ بني سويف يستقبل وفدي الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية للتهنئة بالعيد

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، اليوم، وفدًا من قيادات الكنيسة الإنجيلية، ووفدًا آخر من قيادات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في لقاءات تجسد روح التآخي والمحبة بين أبناء الوطن.

محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية

وضم وفد الكنيسة الإنجيلية كلًا من: القس سميح زاخر، القس نادر رزق، القس فلمينون عازر، القس ميلاد يوسف، الشيخ فليب ميتاوس، الشيخ إسكندر، الأخ سعدالله زاخر، والأخ بيتر فليب، وأعربوا عن خالص تهانيهم للمحافظ وأبناء بني سويف بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين أن الأعياد في مصر تجسد قيم التلاحم والترابط بين جميع فئات المجتمع.

محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية

محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية

كما ضم وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كلًا من نيافة الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، نيافة الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا وتوابعها، والقمص فام الأنطوني دير الأنبا أنطونيوس، والقمص باسيليوس الأنبا بولا بمركز ناصر، والقمص زوسيما من دير العذراء بالحمام، والقمص اسطفانوس، سكرتير مطرانية بني سويف، والقس مكسيموس من مطرانية ببا، والقمص باخوم من مطرانية بني سويف.

وفي لقاءاته مع الوفدين، رحب محافظ بني سويف بكل من الوفدين، معبرًا عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس متانة الوحدة الوطنية بين أبناء مصرن وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجًا يحتذى به في ترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش المشترك، وهو ما يعكس روح مصر الحقيقية التي تظل دائمًا رمزًا للوحدة والمحبة والسلام.

كما أعرب محافظ بني سويف، عن خالص تعازيه لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع أبناء الكنيسة القبطية في وفاة نيافة الأنبا باخوميوس، شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء والخدمة للكنيسة والوطن، وأكد أن الراحل كان مثالًا للحكمة والمحبة، وساهم بدور بارز في تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية.

محافظ بني سويف يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية

الأعياد فرصة متجددة لترسيخ أواصر المحبة

وأكد أعضاء الوفدين أن الأعياد والمناسبات هي فرصة متجددة لترسيخ أواصر المحبة والسلام بين أبناء مصر، مشيدين بجهود المحافظة في دعم التنمية وتعزيز التكافل بين جميع فئات المجتمع. كما أعربوا عن تقديرهم لـ محافظ بني سويف، على دعمه المستمر لمختلف القضايا التي تهم أبناء المحافظة، مشيدين بما تبذله الأجهزة التنفيذية من جهود لدعم جهود الدولة في مجالات التنمية المتعددة وتحسين الخدمات، ودعم روح التلاحم الوطني بين أبناء بني سويف.

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