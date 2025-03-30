ضبط مصنع بسكويت يعمل بدون ترخيص في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يعمل بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار استعدادات المديرية لمراقبة الأسواق استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يعمل بدون ترخيص

جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لضمان سلامة الأغذية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية للمصانع والمنشآت الغذائية، حيث ذكرت وكيل وزارة الصحة، الدكتورة سماح جاد، في تقريرها أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت.

كما تم العثور داخله على 160 كيلو جرامًا من البسكويت وآيس كريم وألوان غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 50 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والأسماك التالفة، التي كانت قد تغيرت خواصها الطبيعية، وضبط 620 لترًا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية.

تحرير 16 محضرا والتحفظ على المضبوطات

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، كما شارك في الإشراف على الحملة كل من د. أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، ود. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية والإدارة الصحية.

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وخاصة خلال فترة الأعياد، حيث تزداد حركة تداول الأغذية والمشروبات في الأسواق.

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