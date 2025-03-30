الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مصنع بسكويت يعمل بدون ترخيص في بني سويف

ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف عن ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يعمل بدون ترخيص، وذلك ضمن حملة رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية، في إطار استعدادات المديرية لمراقبة الأسواق استعدادًا لعيد الفطر المبارك. 

 

ضبط مصنع لإنتاج البسكويت يعمل بدون ترخيص 

 

جاءت الحملة بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لضمان سلامة الأغذية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية للمصانع والمنشآت الغذائية، حيث ذكرت وكيل وزارة الصحة، الدكتورة سماح جاد، في تقريرها أن الحملة أسفرت عن تحرير 16 محضرًا بسبب عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج البسكويت.

 

كما تم العثور داخله على 160 كيلو جرامًا من البسكويت وآيس كريم وألوان غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام 50 كيلو جرامًا من مصنعات اللحوم والأسماك التالفة، التي كانت قد تغيرت خواصها الطبيعية، وضبط 620 لترًا من المشروبات الغازية منتهية الصلاحية.

 

تحرير 16 محضرا والتحفظ على المضبوطات

 

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، كما شارك في الإشراف على الحملة كل من د. أمنية حسن، مدير الطب الوقائي، ود. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، وفريق من مراقبة الأغذية والإدارة الصحية.

 

تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين، وخاصة خلال فترة الأعياد، حيث تزداد حركة تداول الأغذية والمشروبات في الأسواق.

 

غرق شاب وطفل في تصادم معدية ولنش بنيل بني سويف

الإنقاذ النهري يواصل جهوده لانتشال جثتي شاب وطفل من نيل بني سويف (صور)

أول صورة لضحايا حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل فى بني سويف

كان رايح يشتري لبس العيد، غرق طفل سقط من لانش بعد اصطدامه بعوامة بني سويف

إصابة 16 شخصًا بينهم 3 أطفال في حادثي سير ببني سويف

بالتعاون مع دار الإفتاء، كلية علوم الفضاء ببني سويف تشارك في استطلاع هلال شوال

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

محافظ بني سويف يتابع جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال عيد الفطر

محافظ بني سويف يناقش مستجدات رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى

تحرير 260 محضرًا وضبط مواد غذائية فاسدة في حملات تموينية ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

غرق شاب وطفل في تصادم معدية ولنش بنيل بني سويف

الإنقاذ النهري يواصل جهوده لانتشال جثتي شاب وطفل من نيل بني سويف (صور)

أول صورة لضحايا حادث تصادم معدية ولنش بمياه النيل فى بني سويف

كان رايح يشتري لبس العيد، غرق طفل سقط من لانش بعد اصطدامه بعوامة بني سويف

إصابة 16 شخصًا بينهم 3 أطفال في حادثي سير ببني سويف

بالتعاون مع دار الإفتاء، كلية علوم الفضاء ببني سويف تشارك في استطلاع هلال شوال

تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

محافظ بني سويف يتابع جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال عيد الفطر

الأكثر قراءة

كولر يستفسر عن مصير صفقة زيزو والأهلي يحسمها

مركز الفلك الدولي ينشر أول صورة لهلال شوال في العالمين العربي والإسلامي

شاهد كشف حساب الرئيس السيسي في رمضان

إصابة 12 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالمنيا

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

التقويم الهجري لا يصلح لتوثيق الأحداث، عمرو محمود ياسين يثير الجدل بشأن اختلاف هلال العيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

البابا تواضروس يترأس جنازة الأنبا باخوميوس في الكاتدرائية المرقسية

منوعات

المزيد

كان يؤدي طقوسًا لتكريم الموتى، ضبط رجل تسبب في أكبر حريق غابات بكوريا الجنوبية

كنت نايم والله، موقف مضحك لإمام مسجد اعتقد اليوم عيدًا في مصر، والنشطاء: لسه صيام (فيديو)

رئيسة منظمة خيرية تتهم الأمير هاري بالتنمر

بمشاركة الملك سلمان وولي العهد، صور ترصد احتفالات السعوديين بأول أيام عيد الفطر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأحد 30 مارس 2025

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

32 جنيهًا سعر كيلو الأرز اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات طقس العيد (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

شاب يسأل: ما جزاء شهادة الزور؟ وعلي جمعة يرد: هتودي صاحبها جهنم مباشرة (فيديو)

علي جمعة: الرسول أمر النساء بالخروج لصلاة العيد مهما كانت أحوالهن

حملة نظافة بمحيط المساجد والمتنزهات لاستقبال العيد في سوهاج (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية