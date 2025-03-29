السبت 29 مارس 2025
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حوادث

إصابة 16 شخصًا بينهم 3 أطفال في حادثي سير ببني سويف

اسعاف بني سويف، فيتو
اسعاف بني سويف، فيتو

أصيب 16 شخصًا، بينهم 3 أطفال، اليوم السبت، في حادثي سير منفصلين بـ محافظة بني سويف، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادثي سير منفصلين ببني سويف

وقع الحادث الأول عندما اصطدمت سيارة ربع نقل مع أخرى ميكروباص أعلى نفق بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي باتجاه المنيا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 أطفال، بينما وقع الحادث الثاني نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "بني سويف ـ الفيوم" الجديد عند مدخل قرية نعيم، حيث أصيب 8 آخرون.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغين بوقوع الحادثين، وعلى الفور تم التوجيه لسيارات الإسعاف التي انتقلت إلى موقع الحادثين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام المستشفى.

إصابة 8 أشخاص في حادث سير ببني سويف

وفي تفاصيل الحادث الأول، تم نقل المصابين وهم: عادل أحمد أبو سمره (60 سنة) مصابًا بسحجات بالجسم، وياسمين منجي الألفي (26 سنة) مصابة باشتباه كسر بالذراعين وما بعد الارتجاج، وأنور محمد قاسم (3 سنوات) مصابًا بسحجات وكدمات، ومكة محمد قاسم (4 سنوات) مصابة بسحجات بالجسم، وأيمن سعد أحمد (45 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن، وعمر أيمن سعد (16 سنة) مصابًا بسحجات وكدمات، وفايزة محمد حلفاية (45 سنة) مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأشرف أيمن سعد (8 سنوات) مصابًا بسحجات وكدمات.

 

تفاصيل إصابة 8 أشخاص بحادث سير ببني سويف

 

أما في الحادث الثاني، فقد تم نقل المصابين وهم: منى جبرائيل نبيل (55 سنة) مصابة بسحجات بالجسم، وكاملة إبراهيم عبد الحميد (48 سنة) مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكرولس عصام محروس (27 سنة) مصابًا بسحجات بالجسم، وخالد محمد أحمد (35 سنة) مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومهرائيل عصام محروس (18 سنة) مصابة بسحجات بالجسم، ومينا عصام محروس (24 سنة) مصابًا بكدمات وسحجات، وشريف مجدي محمد (60 سنة) مصابًا بسحجات بالجسم، وعصام محروس كرولس (55 سنة) مصابًا بسحجات بالجسم.

تم تحرير محضر بالواقعتين، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيقات لمعرفة أسباب الحادثين.

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