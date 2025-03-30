الإنقاذ النهري يواصل جهوده لانتشال جثتي شاب وطفل من نيل بني سويف (صور)

تواصل قوات الإنقاذ النهري ببني سويف جهودها لانتشال جثتي شاب وطفل لقيا مصرعهما غرقًا، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، مما أسفر عن سقوطهما في مياه النيل نتيجة شدة التصادم.

الأهالي ينتظرون على النيل ببني سويف

بلاغ حادث غرف شاب وطفل ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية ببني سويف، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بـ محافظة بني سويف، يفيد تلقيها بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين معدية ولنش أمام شاطئ النيل بمدينة الفشن، وعلى الفور تم إرسال سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

الأهالي ينتظرون على النيل ببني سويف

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه غرق الطفل "محمد ج" (6 سنوات) والشاب "أحمد ع" (45 سنة)، اللذان سقطا من اللنش في مياه النيل نتيجة التصادم. وتواصل فرق الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثتين من المياه.

الأهالي ينتظرون على النيل ببني سويف

وتم نقل الجثث إلى أقرب مستشفى لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، كما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال جثتي الشاب والطفل ضحية الحادث.

الأهالي ينتظرون على النيل ببني سويف

الحزن يخيم على قرية العجرة ببني سويف

وخيم الحزن على قرية العجرة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، حالة من الحزن والأسى بعد انتشار نبأ غرق الشاب والطفل، خاصة أنهما كانا يستعدا لاستقبال العيد بملابس جديدة قبل أن تنتهي رحلتهما بهذه المأساة، وينتظر ذوو الشاب والطفل العثور على جثمانهما لدفنهما بمثواهما الأخير بمقابر أسرتيهما.

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