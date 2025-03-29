بالتعاون مع دار الإفتاء، كلية علوم الفضاء ببني سويف تشارك في استطلاع هلال شوال

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن قيام كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، باستطلاع هلال شهر شوال لعام 1446هـ، يوم السبت الموافق 29 مارس الجاري.

علوم الفضاء ببني سويف تستطلع هلال شوال

وأكد رئيس جامعة بني سويف، أن الكلية، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، تقوم بتحري رؤية هلال الشهور العربية من مقر الكلية باستخدام التليسكوب الكهرو بصري، تحت إشراف فريق الرصد بالكلية، وبحضور لجنة من دار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أن الكلية تُعد واحدة من لجان الرصد والتحري التي تُرسلها دار الإفتاء المصرية لتغطية الرؤية على مستوى الجمهورية. كما أوضح أن الجامعة دائمًا ما توفر للكلية أحدث التلسكوبات الفلكية اللازمة لإجراء الاستطلاعات المختلفة.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف، إلى أن هناك لجنة من الكلية تحت إشراف الدكتور أحمد بدوي يسن، أستاذ قسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، تقوم بإعداد تقارير تحري رؤية هلال الشهور العربية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

تدربب الطلاب على استخدام التليسكوب

وأكد عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أن لجنة الرصد تدرب الطلاب على استخدام التليسكوب لرصد وتتبع الأقمار الصناعية، حيث قامت بالعديد من الاستطلاعات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح "شلبية" أن الكلية ليست جهة إفتاء، وإنما جهة علمية تتبع السنة النبوية الشريفة في تحري الهلال كما أمرنا رسولنا الكريم، مؤكدًا أن الكلية هي إحدى لجان الرصد التي تساهم في تحري بداية الشهر الكريم والشهور العربية.

وأشاد عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ببني سويف، بإحترام وتقدير الكلية لدار الإفتاء المصرية، ممثلة في فضيلة مفتي الديار المصرية، حيث إنها الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الرأي النهائي بشأن مواعيد بدايات ونهايات الشهور الهجرية.

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