أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع 10 أصناف خضراوات في الأسواق.. طن اليوريا العادي يتراجع 5013 جنيهًا.. ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن ربطها على محفظة الأهلي فون؟

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع 10 أصناف خضراوات في الأسواق، أبرزهم الليمون والملوخية والفلفل

سجلت أسعار الخضار في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، بالتزامن مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وجاءت أبرز التحركات في أسعار الخضروات وفقًا لأخر تحديث للبوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية كالأتي:

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطمنحو 5.8 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 جنيه و10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البطاطس بين 7.5 جنيه و10 جنيهات.

بلغ متوسط سعر كيلوالليمون بلدي نحو 92.5 جنيه، بارتفاع 18 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ليمون بلدي بين 70 جنيهًا و100 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البامية نحو 44.3 جنيه، بانخفاض 10.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البامية بين 20 جنيهًا و80 جنيها.

سعر الخضار اليوم

أسعار الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بناتي نحو 145 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بناتي بين 110 جنيهات و160 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو ورق العنب بلدي نحو 136 جنيهًا، بارتفاع 30 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار ورق عنب بلدي بين 100 جنيه و160 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 24.7 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الملوخية بين 20 جنيها و30 جنيهات.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضروات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة نحو 18.8 جنيه، وتراوحت أسعار الكوسة بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل رومي نحو 31.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار فلفل رومي بين 20 جنيها و40 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل حامي نحو 26.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار فلفل حامي بين 15 جنيها و45 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجزر بعروش نحو 13.1 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار جزر بعروش بين 10 جنيهات و20 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر بدون عروش نحو 13 جنيهًا، وتراوحت أسعار جزر أصفر بدون عروش بين 6.5 جنيه و30 جنيها.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضراوات اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفاصوليا الخضراء نحو 23.3 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 15 جنيها و35 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو سبانخ نحو 19.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار السبانخ بين 10 جنيهات و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بسلة نحو 18.9 جنيه، وتراوحت أسعار البسلة بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أحمر نحو 21.6 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البصل الأحمر بين 15 جنيها و30 جنيها.

سعر الخضار اليوم

سعر الخضار اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو بصل أبيض نحو 14.3 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار البصل الأبيض بين 10 جنيهات و18 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو خيار صوب نحو 18.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الخيار صوب بين 15 جنيها و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو باذنجان رومي نحو 14.8 جنيه، وتراوحت أسعار الباذنجان رومي بين 8 جنيهات و25 جنيها.

بلغ متوسط سعر كيلو باذنجان أبيض نحو 21.8 جنيه، وتراوحت أسعار الباذنجان الأبيض بين 10 جنيهات و35 جنيها.

طن اليوريا العادي يتراجع 5013 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 22666.6 جنيه للطن، بارتفاع 667 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و25 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 4860 جنيهًا للطن، بانخفاض 4880 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و5020 جنيهًا.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 13100 جنيه، بانخفاض 300 جنيه عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و16 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 24 ألف جنيه للطن، بارتفاع يقدر بـ 750 جنيهًا وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 4960 جنيهًا للطن، بانخفاض 5013 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و5120 جنيهًا.

تعرف علي البطاقات الائتمانية التي يمكن ربطها علي محفظة الاهلي فون

يتسائل عملاء البنك الأهلي عن البطاقات الائتمانية التي يمكن ربطها علي محفظة بنك الاهلي.

وأوضح مسئولون البنك الأهلي أنه يمكن ربط بطاقات ميزة وماستركارد وفيزا (ائتمان – الخصم مباشر – المدفوعة مقدما – المرتبات) المصدرة من البنك الأهلي المصري على محفظة الفون كاش بمعرفة العميل لتغذية المحفظة مباشرة.

وتشمل القائمة في الخدمات التي تقدمها خدمة الأهلي فون كاش ما يلي:

تحويل الأموال :

تحويل الأموال من محفظة البنك إلى أي محفظة أخرى داخل جمهورية مصر العربية بالعملة المحلية لحظيا.

الشراء عن طريق الإنترنت :

الشراء من خلال إنشاء بطاقة افتراضية للاستخدام مرة واحدة، صالحة لمدة 24 ساعة فقط يمكن استخدامها محليا

خدمات فورى :

شحن رصيد ودفع فاتورة هاتفك المحمول والتبرعات وسداد خدمة الـ ADSL ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز وخدمات أخرى.

السحب والإيداع :

إيداع وسحب نقدي من خلال فروع البنك وماكينات الصراف الالي الخاصة بالبنك الأهلي المصري والبنوك الأخرى التي تحمل لوجو "ميزة" بالإضافة إلى منافذ فوري في كافة أنحاء الجمهورية

يبحث عملاء البنك الأهلي عن إجابة للتساؤل حول مدى إمكانية استخدام بطاقات الخصم المباشر بلاتينيوم في السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي دوليًّا.

وأوضح مسئولو بنك الأهلي أن بطاقات الخصم بلاتينيوم بالفعل تتيح صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

ويقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملائه منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

هل يمكن الحصول علي قرض المشروعات الصغيرة من أي فرع في بنك مصر؟

يتسائل العديد من عملاء بنك مصر حول امكانيه الحصول على قرض المشروعات الصغيرة من اي فرع للبنك.

ومن جانبهم اوضح مسؤولون بنك مصر انه يشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة.

كما تشمل قائمة شروط الحصول علي قرض المشروعات الصغيرة من بنك مصر مايلي:

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

٤_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

٥_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

٦_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

٧_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

٨_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

٩_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

١٠_عدم حصول العميل على قروض المشروعات الصغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

الرومي تتراجع 4 جنيهات، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت سعر الجبن الأبيض والجودا والرومي، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الثلاجة والاسطنبولي والشيدر والفلمنك، في المحال التجارية.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 9 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 116.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبنة جودا بنحو 21 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 370.5 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الجبن جودا بين 355 و450 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 47 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 501.8 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 655 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما انخفضت أسعار الجبن الرومي بنحو 4 جنيهات عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 274.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 300 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 128.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 105 جنيهات إلى 160 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي ارتفاعًا يقدر بـ50 قرشًا مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 141.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 18 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 411.4 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 300 جنيه إلى 538 جنيهًا.

انخفاض يصل لـ 36.5 جنيه في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك قبل عيد الفطر المبارك، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 438.8 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 368.3 جنيه، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 400 جنيه في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 433.3 جنيه في الأسواق، بانخفاض 13 جنيهًا عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 390 جنيهًا، بانخفاض 36.5 جنيه عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 400 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 381.6 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 398.8 جنيه في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 401.6 جنيه في الأسواق، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

7 شركات وساطة تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول خلال الأسبوع الأخير من رمضان

تصدرت 7 شركات وساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) خلال الأسبوع الأخير من رمضان..وجاءت كالتالي:

- مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه.

- ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه.

- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه.

- كايرو كابيتال سكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.9 مليار جنيه.

- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه.

- بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

- أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.6 مليار جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، قبل ساعات من إجازة عيد الفطر المبارك، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.

تداولات الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8958 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12342 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3309 نقاط.

تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع. وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 12277 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3329 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد الماضي أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.259 تريليون جنيه، لتربح نحو 11 مليار جنيه.

مؤشر البورصة الرئيسي

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.81% عند مستوى 31933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% عند مستوى 39705 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.82% عند مستوى 14048 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.85% عند مستوى 8998 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% عند مستوى 12423 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% عند مستوى 3371 نقطة.

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