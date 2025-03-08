كل ما تريد معرفته عن البطاقات الائتمانية الإسلامية "كنانة" في بنك مصر

أوضح مسئولو بنك مصر تفاصيل وخصائص بطاقات كنانة للمعاملات الإسلامية التى يصدرها البنك .

فكرة البطاقات الائتمانية الإسلامية (كنانة):

ويصدر بنك مصر بطاقة الائتمان الإسلامية (كنانة) التي يمكن استخدامها لسداد قيمة المشتريات أو الخدمات المباحة شرعًا، على تنوعها عن طريق آلات البيع الإلكترونية P.O.S داخل وخارج الجمهورية.

يمكن استخدام البطاقة في السحب النقدي في حالة الطوارئ بحد أقصى 50% من الحد الائتماني.

تقوم البطاقة على أساس مبدأ المرابحة المشمولة بالوكالة، حيث يقوم البنك بتنفيذ عملية مرابحة بإجمالي قيمة بيان العمليات الصادر لحامل البطاقة (مقسمة على 12،24،36 شهرًا حسب رغبة العميل) وذلك في حالة عدم قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه قبل يوم 26 من نفس شهر صدور بيان العمليات، أما إذا قام حامل البطاقة بسداد كامل المبلغ المستحق الوارد ببيان العمليات فلا يتم تنفيذ عملية المرابحة.



أنواع البطاقات الائتمانية الإسلامية:

بطاقات مــاستر كــارد كلاسيك (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 2000 جنيه إلى 4,999 جنيه كحد أقصى.

بطاقة مــــاستر كــــارد تيتانيوم (كنانة):

تصدر بحد ائتماني 5000 جنيه إلى 1000000 جنيه كحد أقصى.



استخدامات البطاقات الائتمانية الإسلامية:

التسوق بالبطاقة لدى كافة المنافذ التجارية بجميع أنحاء العالم (متاجر - مطاعم - فنادق.....) باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة.

السحـب النقدي في حالات الطوارئ بنسبة 50% من الحد الائتماني من جميـع آلات الصراف الآلي ATM المنتشرة بجميع أنحاء العالم على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك باستخدام الرقم السري الخاص بالبطاقة بحد أقصى 50% من الحد الائتماني

شراء السلع والخدمات المُباحة شرعًا داخل وخارج جمهورية مصر العربية.



تسهيلات في السداد

تتيح البطاقة لحاملها تسهيلات ائتمانية لسداد استخدامات البطاقة (مشتريات / سحب النقدي) خلال فترة السماح التي تصل إلى 56 يوما.

تتيح البطاقة لحاملها سداد الحد الأدنى وهو يمثل قيمة قسط المرابحة وذلك على النحو الذي سيرد ببيان عمليات البطاقة الشهري.

السداد النقدي بالجنيه المصري من خلال كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية خلال أوقات العمل الرسمية وعلى مدار 24 ساعة يوميًا من خلال مكاتب البنك السياحية بالعديد من الفنادق والمطارات أو من خلال ماكينات الصراف الالى بنك مصر ATM

إذا كان لدى حامل البطاقة حساب جارى / توفير لدى بنك مصر، فإنه يمكن ربط البطاقة بهذا الحساب ليتم شهريًا خصم المستحق على البطاقة أو أقساط المرابحات (حسب رغبة حامل البطاقة) من رصيد ذلك الحساب.



مزايا متعددة توفرها البطاقة الائتمانية الإسلامية (كنانة):

الاستعلام عن عمليات البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنتwww.banquemisr.com

يمكن إصدار بطاقات إضافية وتصدر للشخص الذي يحدده حامل البطاقة الأصلية اعتبارًا من سن 16 عامًا.

إرسال رسائل SMS للعميل عند (إصدار أو تجديد البطاقة / بيان بالحد الأدنى المطلوب سداده شهريًا / استخدام البطاقة في أية عمليات شراء متضمنة الرصيد المتاح بالبطاقة).





خدمة التقسيط لدى العديد من المتاجر



يقدم البنك خدمة مميزة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة من بنك مصر تتمثل في إمكانية تقسيط المشتريات التي تتم لدى العديد من المتاجرالمتعاقد معها في هذا الشأن على ستة أشهر أو سنة بدون عائد وخصم قيمة القسط الشهري من حساب البطاقة الائتمانية الصادرة للعميل من بنك مصر، مع إمكانية الشراء مرة أخرى بقيمة المبالغ التي تم سدادها بما يتيح للعميل استمرارية الاستفادة من تلك الخدمة

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