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اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم السبت 29-3-2025 في الأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك قبل عيد الفطر المبارك، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 439.3 جنيها، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 398.1 جنيها، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو 

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 446.4 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 380 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 426.3 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 360 جنيهًا؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 386 جنيهًا، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 360 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 402.8 جنيه في الأسواق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 405.4 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 360 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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