كل ما تريد معرفته عن قرض الأطباء من بنك مصر

يقدم بنك مصر لعملائه من الأطباء خدمة تمويل وقرض الأطباء.

وتشمل خصائص قرض الأطباء في بنك مصر ما يلي:

1. أعلى قيمة قرض تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري.

2. أطول مدة قرض تصل الى 7 سنوات.

3. أقل سعر عائد.

4. أقل مصاريف إدارية.

5. وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.

6. إمكانية سداد المديونيات الأخرى.

7. إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

المستندات المطلوبة

1. صورة بطاقة رقم قومي سارية.

2. إيصال مرافق حديث.

3. صورة من تصريح مزاولة المهنة.

4. صورة من البطاقة الضريبية.

5. كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور باسم العميل أو اسم شركته أو كشف حساب معاملات ماكينة POS.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل قرض العمرة.

وأوضح مسؤولون ببنك مصر أنه يتم تقديم برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لعملاء البنك.

يقوم برنامج بنك مصر على صيغة المرابحة، حيث يحصل العميل أولًا على عرض أسعار من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة، وبعد ذلك يقوم البنك بسداد قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لشركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة.

ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة وهامش الربح (القيمة البيعية للمرابحة) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

مرابحة الحج والعمرة من بنك مصر

تمنح مرابحة الحج والعمرة من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري. الموظفون بشهادة إثبات الدخل. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل. أصحاب الأوعية الادخارية مصريين وأجانب. أصحاب ومستحقو المعاش (بتعهد تحويل المعاش / بدون تعهد تحويل المعاش).

شروط مرابحة الحج والعمرة

الشروط العامة لمنح المرابحة:

معدل عائد تنافسي.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا وبحد أقصى 65 عامًا عند تاريخ استحقاق المرابحة (بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة تاريخ نهاية الخدمة للموظفين).

الحد الأقصى لقيمة المرابحة تصل الى 400 ألف جنيه

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة الرحلة.

الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 84 شهر.

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