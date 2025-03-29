بعد تكدس المواطنين في عيد الفطر، توجهات لزيادة ماكينات الصراف الآلي

فتح الزحام الشديد الذي شهدته ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك قبل أيام من عيد الفطر المبارك، الحديث عن ضرورة التوسع في إعداد ماكينات الصراف الآلي ATM في شتى أنحاء الجمهورية.

وتسببت الطوابير المنتشرة في كل مكان أمام ماكينات الصراف الآلي ATM في حديث البعض عن ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف لكل البنوك وإعداد خريطة جديده تتضمن أماكن أخرى غير تلك الموجودة لهذه الماكينات، وانتشارها بما يسمح بحصول المواطنين على أموالهم دون أية مشكلات.

كما أن التوسع في التحول الرقمي الذي يطالب به البنك المركزي يقلل من عمليات السحب داخل البنوك وزيادة التعامل مع ماكينات الصراف الآلي في العديد من المعاملات المالية بما يتطلب دراسة زيادة هذه الماكينات بشكل يخدم العملاء، وبما يسمح بعدم وجود الزحام الذي شهدته الماكينات ATM خلال ما قبل عيد الفطر المبارك.

وشهدت الكثير من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك عديدة حكومية وخاصة ازدحاما شديدا مؤخرا، وتكدست الطوابير أمام الماكينات من المواطنين للحصول على أموال.

وتعرضت الكثير من ماكينات الصراف للخروج من الخدمة نتيجة الضغط الرهيب عليها ما دعا الكثير من البنوك للبدء من مساء اليوم في تغذية الماكينات ومراجعة العمل وصيانة الكثير منها استعدادا للسحب غدًا وخلال الأيام القادمة من أيام عيد الفطر المبارك.

كما اشتكى الكثيرون من مستخدمي تطبيق انستاباي تعطل بعض العمليات الخاصة بالتحويل وعدم إتمامها بالشكل المأمول وتلقت الصفحة الرسمية للتطبيق علي الفيس بوك آلاف الرسائل من العملاء التي تشكو تعليق المعاملة وكان غالبية ردود مسئولي التطبيق منحصرة أنهم يقدمون الخدمة بانتظام وأن العملاء عليهم العودة إلى البنوك التابعين لها للاستفسار عن سبب التعليق للمعاملة والتحويلات.

ومن جانب آخر يتساءل الملايين ماذا يعني IPA في تطبيق إنستاباي المستخدم في السوق المصرفي حاليًّا.

وكشف مسؤولو تطبيق إنستاباي أن عنوان الدفع اللحظي و/أو IPA”: هو عنوان مرجعي يحدده المستخدم ويمثل كل حساب مسجل على InstaPay ويكون عبارة عن اسم يختاره المستخدم “@instapay” مثل “Name@instapay”، ويتم استخدم عنوان الدفع اللحظى في تبادل المعاملات المالية.

وفي سياق متصل أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، بما في ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها "إنستاباي"، وذلك اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الشبكة المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

وحددت الشبكة الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق "إنستاباي" لتكون 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًّا للمعاملة الواحدة.

كما سيتيح التطبيق 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل، على أن يتم تطبيق رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي يشهده تطبيق "إنستاباي" منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث تم تقديم خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية.

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