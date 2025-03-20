الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

مستندات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الأهلي

البنك الأهلي المصري،
البنك الأهلي المصري، فيتو

كشف البنك الأهلي عن تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة.

ويتراوح القرض من مليون ونصف حتى 2 مليون جنيه للأطباء فقط.

وتشمل قائمة الشروط والمستندات المطلوبة في القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة في البنك الاهلي ما يلي:

 

الشروط والمستندات

حد أدنى 2 سنة عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

صورة البطاقة الضريبية السارية موضحًا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الاعمال).

كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي المصري خدمات متنوعة لعملائه حيث يحرص على التجديد دائمًا في العديد من الخدمات التي تلبي رغبات العملاء.

 

خدمات الأهلي فون كاش

ولعله في مقدمة هذه الخدمات تطبيق الأهلي فون كاش الذي شهد خلال الفترة الأخيرة إضافة تحديثات عديدة وخدمات من جانب قيادات البنك الأهلي لصالح العملاء.

 

خدمات جديدة في الأهلي كاش 

وتشمل قائمة الخدمات الجديدة المتاحة على تطبيق "الأهلي فون كاش": ربط البطاقات تفعيل المحفظة ورصيد المحفظة والمعاملات المالية وإضافة خصائص جديده بالتعاون مع ميزة.

 

محفظة الأهلي فون كاش 

فيما تضم قائمة محفظة الفون كاش تتيح للعميل الخدمات الآتية:

تحويل الأموال والشراء عن طريق الإنترنت والاشتراك في خدمات فوري والسحب والايداع وشحن المحفظه واستقبال التحويلات البنكية وإمكانية استخدام خدمة المشتريات.

 

فيزا مشتريات البنك الأهلي 

ومن جانب آخر يقدم البنك الأهلي خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ولعل في مقدمتها فيزا المشتريات.

 

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي 

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الأهلي حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيما كشف البنك الأهلي أن  فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يومًا.

 

تعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدما من البنك الأهلي المصري أول بطاقة دفع إلكترونية وطنية، تمكن العملاء من سداد المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا بسهولة وأمان.

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