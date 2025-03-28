الجمعة 28 مارس 2025
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اقتصاد

باستثناء اليوريا المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم،
أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20942.8 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 10750.8 جنيه للطن، بارتفاع 647 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 1500 جنيه و20 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 16780 جنيهًا، بارتفاع 232 جنيهًا عن سعره السابق، وفق البوابة الحكومية.

 

أسعار سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص في الأسواق ما بين 10200 جنيه و24  ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21794.2 جنيه للطن، بانخفاض يقدر بـ 93.5  جنيه وفقًا للبوابة الحكومية.

 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

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أسعار الأسمدة اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11555.8 جنيه للطن، بارتفاع 144 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

 

أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

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