محافظ بني سويف يناقش مستجدات رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولي الطرق والنقل والوحدة المحلية، آخر مستجدات الإجراءات الخاصة بإعادة رصف ورفع كفاءة وصلة الطريق من قرية كفر أبجيج حتى السحارة، الذي يربط عددًا من قرى الغروب بمدينة الواسطى، وذلك استجابة لشكوى أهالي تلك القرى من سوء حالة الطريق وما يترتب عليه من وقوع حوادث.

رفع كفاءة وصلة طريق كفر أبجيج بالواسطى

وأوضح المهندس ناصر فراج، وكيل وزارة النقل ببني سويف، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل لجنة من مديرية الطرق والوحدة المحلية لمعاينة الطريق والوقوف على الإجراءات المتخذة، وبينت المعاينة التي تمت يوم السبت أن متوسط عرض الوصلة من كفر أبجيج إلى سحارة مبارك يبلغ 6 أمتار، وطولها حوالي 2.5 كم، حيث يخدم الطريق العديد من القرى التابعة للغروب ويعتبر ممرًا حيويًا لربط الطريق الزراعي بالطريق الصحراوي الغربي.

من جانبه، أكد حمادة راضي، رئيس مدينة الواسطى ببني سويف، أنه بناءً على توجيه من المحافظ، تم تكليف جهاز التعمير بسرعة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطريق في المسافة المذكورة، وأضاف مسؤول منطقة تعمير بني سويف أنه من المتوقع البدء في أعمال الرصف والتأهيل بعد عطلة عيد الفطر، فور الانتهاء من الفتح الفني للمظاريف وإسناد الأعمال للشركة المنفذة.

محافظ بني سويف يناقش رفع كفاءة طريق كفر أبجيج

وأشار وكيل وزارة النقل ببني سويف، إلى توجيه المحافظ بسرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والإسناد للبدء في أعمال الرصف، موضحًا أنه سيتم توسيع الطريق بإضافة 2.5 متر ليصبح عرض الطريق 8.5 مترًا بدلًا من 6 أمتار، هذا التوسيع يأتي بهدف استيعاب الكثافة المرورية على الطريق، حيث سيتم إعادة تخطيطه وتقسيمه إلى حارتين في الاتجاهين لضبط وتنظيم الحركة المرورية، بالإضافة إلى وضع اللوحات والعلامات الإرشادية.

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