محافظ بني سويف يتابع جاهزية الحدائق والمتنزهات لاستقبال عيد الفطر

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المسؤولين المعنيين بمراجعة استعدادات وجاهزية الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك 2025/1446، مع التأكيد على متابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، وكذلك مستوى الخدمات والمرافق، وضمان تحقيق السيولة المرورية.

جاهزية الحدائق والمتنزهات لعيد الفطر المبارك

ووجه محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى والمناطق ومسؤولي مشروعات النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل مستمر لتفادي تراكمها، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات اللازمة ضمن خطة المحافظة لاستقبال العيد.

كما وجه بمتابعة الميدان بشكل مستمر للاطمئنان على احتياجات المواطنين، والتعامل مع أي مخالفات فور حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، وجه محافظ بني سويف بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضمان الانضباط في الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع مراجعة رخص المحلات وإزالة كافة التعديات على الطرق العامة، وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والأسواق، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.