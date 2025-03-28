مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

لقي نائب رئيس مجلس الدولة وابنيه مصرعهم، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، أثناء ذهابهم إلى منزل أحد الأقارب لتناول الإفطار.

بلاغ حادث سير ببني سويف

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع مستشار بمجلس الدولة وابنيه، إثر انقلاب سيارته في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا، أثناء توجههم إلى منزل أهل زوجته لتناول الإفطار، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة وابنيه

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة المستشار راضي فوزي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ومقيم مركز إهناسيا، ونجليه "محمد" و"عمر" وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار الانتهاء من تصاريح الدفن.

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