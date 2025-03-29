تشييع جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة ببنى سويف

شيع أهالي مركز أهناسيا بـ محافظة بنى سويف، جثامين نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه، ضحايا حادث انقلاب سيارتهم بترعة الإفرنجية بمركز سمسطا، أثناء توجههم إلى منزل «أهل زوجته» لتناول وجبة الإفطار.

جنازة نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ببنى سويف

وقد أدى المئات من أهالي مركز إهناسيا، صلاة الجنازة على الجثامين الثلاثة بمسجد أحمد عويس بالقرية، عقب الانتهاء من تصاريح الدفن من داخل مستشفى سمسطا المركزى، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالى والمواطنين.

المستشار راضي فوزي ونجليه

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف، إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع مستشار بمجلس الدولة وابنيه، إثر انقلاب سيارته في ترعة الإفرنجية، بمركز سمسطا، أثناء توجههم إلى منزل أهل زوجته لتناول الإفطار، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه ببنى سويف

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة المستشار راضي فوزي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، ومقيم مركز أهناسيا، ونجليه "محمد" و"عمر" وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وصرحت النيابة بدفن الجثامين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.