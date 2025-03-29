السبت 29 مارس 2025
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تحرير 20 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملة لحماية المستهلك ببني سويف

حملة تفتيشية ببني
حملة تفتيشية ببني سويف فيتو

 أعلنت محافظة بني سويف عن تنفيذ حملة تفتيشية للجنة حماية المستهلك بمدينة الواسطى لضبط المخالفات التموينية في إطار استعدادات عيد الفطر، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا للمخالفات التموينية.

 

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

 يأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز لمتابعة ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين، وتنفيذًا لخطط المحافظة الخاصة بعيد الفطر المبارك 1446هـ / 2025، أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، على حملة تفتيشية للجنة حماية المستهلك بمدينة الواسطى، استهدفت المخابز والأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية.

 

شارك في الحملة كل من: حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية، عزة بسيوني مدير تموين البندر، علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، بالإضافة إلى فريق من الطب البيطري برئاسة سامي الدهشوري وأحمد فتحي، إلى جانب نواب رئيس المدينة شريف يسين وأشرف مليجي.

 

تحرير 20 محضرًا لمخالفات تموينية ببني سويف

 وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضرًا للمخالفات التموينية، تنوعت بين: 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 3 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3 محاضر نقص في وزن الخبز، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى محضر للتصرف في 18 شيكارة دقيق مدعم وآخر لتجميع 11 شيكارة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المحاضر إلى الجهات المعنية.

كما تفقد السكرتير العام المساعد بعض فروع السلاسل التجارية والهايبرات للتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية، كما تم المرور على محلات الجزارة لمتابعة عمليات الذبح وضمان التزام المحلات بالاشتراطات البيطرية للحفاظ على سلامة اللحوم المقدمة للمستهلكين.

وأكد اللواء سامي علام أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لتوجيهات محافظ بني سويف بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان التزامها بالضوابط التموينية والصحية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين أو من يتلاعب بالأسعار أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان جودة السلع.

 

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