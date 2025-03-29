السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالواسطى

سكرتير بني سويف يزور
سكرتير بني سويف يزور المركز التكنولوجي بالواسطى، فيتو

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

 

سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح 

 

واطمأن السكرتير العام المساعد ببني سويف، على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

 

سكرتير بني سويف يزور المركز التكنولوجي بالواسطى

 

وخلال الزيارة، ناقش سكرتير بني سويف، التيسيرات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح، تضمنت هذه التيسيرات دعم المنظومة بالبيانات الخاصة بطلبات التصالح في نطاق الزراعة، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن التصالح على المساحات المعروفة بالمتناثرات، بهدف زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.

رافق السكرتير العام المساعد ببني سويف، في هذه الزيارة حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى، ونواب رئيس المدينة شريف يسن وأشرف مليجي، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

 

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

نشوب حريق في مصنع للنجف والكريستال بالمنطقة الصناعية ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح توسعة طريق العواونة ويتابع انتظام الدراسة بإهناسيا

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ بني سويف يناقش 19 زيارة تفتيشية بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية

تحرير 170 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملات مكبرة ببني سويف

لعلكم أقرب مني إلى الله، شاب يضع لافتة "ادعوا لي أتزوجها" على باب مسجد ويطلب من المصلين الدعاء له

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

تحرير 20 محضرا لمخالفات تموينية خلال حملة لحماية المستهلك ببني سويف

مصرع نائب رئيس مجلس الدولة ونجليه في انقلاب سيارة داخل ترعة ببني سويف

نشوب حريق في مصنع للنجف والكريستال بالمنطقة الصناعية ببني سويف

محافظ بني سويف يفتتح توسعة طريق العواونة ويتابع انتظام الدراسة بإهناسيا

مصرع مفتش مباحث بني سويف بطلقة عن طريق الخطأ من سلاحه قبل الإفطار

قرار وزاري بتشكيل مجلس أمناء جامعة بني سويف الأهلية

تخصيص 155 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في بني سويف

السكرتير المساعد ببني سويف يتفقد سير العمل في ملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

الأكثر قراءة

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

هل كانت ليلة القدر أمس؟ دار الإفتاء توضح العلامات

إحنا مش في مدرسة، وزير الصحة يرد على شكوى مريض بالمنيا (فيديو)

محمد كارم يكتب: هل يليق بالمدير الفني لمنتخب مصر الظهور في برنامج مقالب؟

مريض كلى يشتكي لوزير الصحة في المنيا: كأننا تلاميذ ابتدائي

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت في الصاغة

منوعات

المزيد

اكتشاف علمي جديد.. "الزبادي" قد يحميك من مرض قاتل

مطاردة هوليودية، أمريكي يسرق شاحنة ويصدم 13 سيارة في كاليفورنيا (فيديو)

لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)

صدام "وشيك" في الجو.. طائرتان تتفاديان كارثة في سماء واشنطن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

حكمها وكيفية أدائها.. ما تريد معرفته عن صلاة عيد الفطر (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل النجاح في الحياة معناه أن الله راضٍ عنا؟ جمعة: لا علاقة بين المقدرات وبين غضب الله ورضاه

شاب يسأل: ليه ربنا بيبتليني في الحاجة إللي بحبها؟.. وعلي جمعة يرد

الله أعطى الصابرين درجة كبيرة، علي جمعة يستعرض قضية الابتلاء والاختبار في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية