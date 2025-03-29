سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالواسطى

تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بـ محافظة بني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

سكرتير بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح

واطمأن السكرتير العام المساعد ببني سويف، على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة لهم بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين أثناء عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مؤكدًا على ضرورة تسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.

سكرتير بني سويف يزور المركز التكنولوجي بالواسطى

وخلال الزيارة، ناقش سكرتير بني سويف، التيسيرات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في طلبات التصالح، تضمنت هذه التيسيرات دعم المنظومة بالبيانات الخاصة بطلبات التصالح في نطاق الزراعة، وكذلك التنسيق مع وزارة الزراعة بشأن التصالح على المساحات المعروفة بالمتناثرات، بهدف زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.

رافق السكرتير العام المساعد ببني سويف، في هذه الزيارة حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى، ونواب رئيس المدينة شريف يسن وأشرف مليجي، بالإضافة إلى مسؤولي المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.

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