تحرير 260 محضرًا وضبط مواد غذائية فاسدة في حملات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن جهود ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، بهدف منع التلاعب بأسعار السلع الأساسية ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين، الطب البيطري، مفتشي الأغذية بمديرية الصحة، الدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق.

تقرير الحملات التموينية ببني سويف

وأشار التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن، مدير التموين ببني سويف، إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين لتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء، بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة، وقد تم إقامة معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة تحت شعار "مبادرة أهلًا رمضان وأهلًا بالعيد" للسلع المخفضة، وذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

كما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، ومحلات بيع اللحوم والأسماك، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية ومدة صلاحيتها، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحرير 260 محضرًا ببني سويف

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة عن تحرير 177 محضرًا تموينيًا بالمخابز البلدية، شملت 23 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 29 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 28 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و31 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى 25 محضرًا لعدم صرف بون للمواطنين، و11 محضرًا لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، كما تم ضبط 21 جوال دقيق قبل بيعها في السوق السوداء، وتحفظ على 331 شيكارة دقيق.

وفيما يخص البدالين التموينيين، تم التأكد من صرف المقررات التموينية عن شهر مارس بنسبة 100% من الكميات المقررة، وتم تحرير 7 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وفي مجال الرقابة على الأسواق العامة، أسفرت الحملات عن تحرير محضر لأحد البدالين التموينيين لاستيلائه على سلع مدعمة بقيمة تزيد عن 5 آلاف جنيه، ومحضر ضد صاحب مخبز أفرنجي لاستخدامه دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على 100 شيكارة، كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات بيع سلع غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر، و10 محاضر لمحلات سجائر لبيع سجائر مهربة وغير معلومة المصدر، بالإضافة إلى 8 محاضر لمحلات جزارة لمخالفة اشتراطات الذبح.

وفيما يتعلق بالرقابة على المواد البترولية، تم تحرير 21 محضرًا لمخالفات تتعلق بالتصرف في 500 أسطوانة بوتاجاز، والغلق أثناء مواعيد العمل، وعدم إرسال الإخطار الشهري بحركة الوارد والمنصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل 21 بترول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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