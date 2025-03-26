ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن مصادر أمنية لبنانية أكدت تأجيل زيارة الوفد الأمني اللبناني إلى دمشق بطلب من الجانب السوري، فيما لم يحدد موعد آخر للزيارة حتى الساعة.

تأجيل زيارة الوفد الأمني اللبناني لدمشق بطلب من الجانب السوري



وفي هذا الصدد أفاد موقع "النشرة" اللبناني، بأن زيارة الوفد اللبناني التي كانت مقررة اليوم إلى دمشق ألغيت، لـ"عدم أهمية الملفات التي سيتم بحثها بين الطرفين".

وقال الموقع إنه "كان يفترض أن يتوجه وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى دمشق اليوم على رأس وفد يضم وجوها أمنية بارزة مثل مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، لبحث الوضع الأمني، وكيفية الحفاظ على الاستقرار على الحدود، على أن ينتج عن الزيارة آلية تواصل وتنسيق لمعالجة ما قد يحدث خلال المرحلة المقبلة على الحدود، لا سيما بعد أحداث بلدة حوش السيد علي".

توترات أمنية على الحدود اللبنانية السورية

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن "الزيارة لم يكن يفترض أن تتطرق لملف التهريب والمعابر بما يشتمل تهريب السلاح والمازوت والسلع، ولا لملف النازحين السوريين الذين زاد عددهم بعد أحداث الساحل، ولا لملف ترسيم الحدود".

وبناء عليه قالت المصادر لموقع "النشرة"، إنه جرى خلال الساعات الماضية، إلغاء الزيارة.

يأتي ذلك، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة، حيث تتجه الأنظار إلى الجهود الدبلوماسية والأمنية المبذولة لضبط الأوضاع وتعزيز التعاون بين بيروت ودمشق.

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