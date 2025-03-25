ضمنها إبعاد المقاتلين الأجانب، قائمة شروط أمريكية لتخفيف العقوبات عن سوريا

حددت أمريكا قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات عن سوريا، أبرزها عدم تولى عناصر أجنبية مناصب فى الحكومة السورية.

قائمة شروط أمريكية لتخفيف العقوبات عن سوريا

وحسب وكالة "رويترز" سلمت الولايات المتحدة قائمة شروط لـ حكومة سوريا، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، منها ضمان عدم تولي أجانب مناصب قيادية في البلاد

وقال مصدران للوكالة، أحدهما مسؤول أمريكى والآخر سوري، إن ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون بلاد الشام وسوريا، سلمت قائمة مطالب الولايات المتحدة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل يوم 18 مارس الماضى.

أول اتصال رسمي بين إدارة ترامب والحكومة السورية الجديد

ووفق وكالة "رويترز"، فإن هذا الاجتماع الخاص، هو أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين دمشق وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه في 20 يناير الماضي.

وقال مسؤولان أمريكيان ومصدر سوري ومصدران في واشنطن لـ "رويترز"، إن من بين الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة هي "تدمير أي مخازن أسلحة كيماوية متبقية والتعاون في مكافحة الإرهاب".

وأضاف المسؤولان الأمريكيان وأحد المصدرين في واشنطن، أن من بين المطالب الأخرى: "التأكد من عدم تولي مقاتلين أجانب مناصب قيادية في الإدارة الحاكمة في سوريا".

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