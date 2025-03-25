الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا

انقطاع الأنترنت،
انقطاع الأنترنت، فيتو

 رصدت منظمة نت بلوكس لمراقبة أمن الشبكات استمرار انقطاع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء سوريا والذى بدأ فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن.

 

التقارير بشأن تعطل الاتصالات

 وذكرت المنظمة في بيان لها: "تشير بيانات الشبكة إلى انقطاع الإنترنت على مستوى البلاد في سوريا، مما يؤكد التقارير بشأن تعطل الاتصالات الذي طال مدنا عدة".

وأضافت: هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سوريا انقطاعا لخدمة الإنترنت منذ مطلع العام، فقد سجل في يناير الماضي انقطاع في العاصمة دمشق وريفها، وفي فبراير، وكذلك في مطلع مارس الجاري انقطعت خدمة الإنترنت في الجنوب، ولا سيما في السويداء ودرعا، وقالت وسائل إعلام سورية إن الانقطاع سببه عمليات تخريب.

 

فلول نظام الرئيس بشار الأسد

وفي وقت سابق؛ نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المكتب الإعلامي بوزارة الاتصالات قوله إن فلول نظام الرئيس  بشار الأسد تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في أنحاء سوريا، وذلك عبر أعمال تخريب وقطع لخطوط توصيل الإنترنت.

وقال مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري قوله إن الاتصالات الخارجية والإنترنت انقطعت نتيجة التعدي على الكابل الضوئي بين دمشق ودرعا.

ودعا الحريري المواطنين إلى حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية الخدمات.

 فصائل سورية بسطت سيطرتها على دمشق

​​​​وفي 8 ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق وقبلها مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

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