حقيقة وصول تعزيزات روسية ضخمة في سوريا حاليًا

كشف موقع "الموجز الروسي"، عن حقيقة تواجد تعزيزات روسية ضخمة في سوريا حاليًا، وخاصة تكثيف تواجد القوات الروسية حول قاعدة حميميم، وذلك بعد انتشار واسع لأنباء تزعم تواجد مكثف وانتشار لقوات روسية في سوريا.

حقيقة تواجد تعزيزات روسية ضخمة في سوريا



وأكد الموقع الروسي أن ما تم تداوله بشكل واسع عبر بعض المواقع عن تكثيف تواجد وانتشار تعزيزات روسية ضخمة في سوريا، وحول قاعدة حميميم مجرد شائعة، وليس لها أساس من الصحة.

حقيقة تواجد تعزيزات روسية ضخمة في سوريا، فيتو



وذكر موقع "الموجز الروسي" أنه "في الأيام الأخيرة، قررت بعض وسائل الإعلام المقربة من إيران إطلاق موجة جديدة من الشائعات حول الأحداث على الساحل السوري، وهذه المرة بشأن "انتشار القوات الروسية" في محيط قاعدة حميميم."

وأوضح الموقع الروسي أنه "وفقًا لهذه المزاعم، يُقال إن الجيش الروسي خرج لأول مرة منذ الإطاحة بالأسد وسيطر على عدة قرى مجاورة لحماية السكان العلويين."

حملة تضليل لإحراج تركيا



ونقل الموقع الروسي عن مصدر عسكري روسي قوله: "إن هذه الادعاءات قد تكون مجرد حملة تضليل تهدف إلى إحراج تركيا وإثارة الاحتجاجات ضد أردوغان، لكن الثمن الفعلي لهذه الحملات الإعلامية... سيكون أرواح العلويين."

وأشار الموقع الروسي إلى أنه "سبق وأن وقع البعض في فخ أخبار زائفة عن "انتفاضة في الساحل"، مما أعطى الجيش السوري ذريعة لاستهداف السكان المحليين، والآن، قد يكون هناك من يصدق هذه الدعاية مرة أخرى، ليجد نفسه في مرمى النيران."

القوات الروسية في سوريا، فيتو



وأكد الموقع الروسي أن هذه المزاعم قد يكون لها عواقب "كارثية"، قائلًا إن "هناك نية متعمدة لتوريط روسيا والتضحية بأرواح العلويين؟"

الجدير بالذكر أن قافلة عسكرية روسية كبيرة، هي الثالثة من نوعها، وصلت إلى مطار القامشلي (شمال الحسكة)، تحمل معدات عسكرية وتجهيزات لوجيستية لدعم وجود القوات الروسية في المنطقة.

قافلة عسكرية روسية ضخمة وصلت مطار القامشلي



وقال مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في محافظة الحسكة: "إن قافلة عسكرية ضخمة تتبع للقوات الروسية وصلت إلى مطار مدينة القامشلي الدولي (شمال الحسكة)، آتية من محافظة حلب عبر الطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم (M4)، وهي الثالثة من نوعها التي تصل برًا إلى محافظة الحسكة منذ بداية تطبيق التفاهم بين الدولة السورية و(قوات سوريا الديمقراطية) بضمانات روسية، مع بدء العملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

تغزيزات روسية تصل مطار القامشلي، فيتو



وأكدت وكالة "سبوتنيك" أنه سبق وصول هذه القافلة وصول قافلتين وقت سابق للقوات الروسية، الأولى قدمت من جهة حلب، والثانية قدمت من محافظة دير الزور عبر الطريق الدولي (الحسكة - دير الزور)، برفقة قوات من الأمن السوري، بالتنسيق مع قوات «قسد».

ورجحت "سبوتنيك" أن القوات الروسية الموجودة في سوريا، وبعد وصول هذه التعزيزات العسكرية إلى مطار القامشلي، قد تعلن خلال الأيام المقبلة عن إقامة قاعدة عسكرية روسية في شمال شرقي سوريا.



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