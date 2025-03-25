الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

داعش يهاجم منازل في دير الزور لم تدفع الزكاة

داعش،فيتو
داعش،فيتو

استهدف مسلحان ينتميان لتنظيم داعش منزلًا في بلدة ذيبان شرقي دير الزور في سوريا، بدعوى "عدم دفع الزكاة".

ووفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، فقد هاجم المسلّحان منزلين من على درّاجة نارية، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي نفّذ بأسلحة رشاشة لم يسفر عن سقوط جرحى أو قتلى.


وعقب سقوط نظام الاسد، رصدت تقارير صحفية عودة نشطة لعمليات تنظيم داعش في شرق وشمال البلاد.

وفي حادثة منفصلة، في دير الزور قُتل مسؤول الأمن العام خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة من أتباع النظام السابق في منطقة الكتف بمدينة البوكمال شرق المحافظة

أكما أكد المرصد مقتل عنصر أمن برصاص مسلحين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية، مع بداية اليوم الأول من افتتاح وتفعيل مركز الشرطة بمدينة الميادين، مشيرًا إلى أنه تم استهداف القتيل أمام الباب الرئيسي لمبنى الأمن العام 

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الأسد الزكاة المرصد السورى لحقوق الانسان دير الزور حقوق الإنسان تنظيم داعش

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