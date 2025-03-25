الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

محامو الطوارئ: الجيش السوداني ارتكب مجزرة جديدة في دارفور

من آثار الحرب السودانية
من آثار الحرب السودانية في دارفور، فيتو

قالت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية اليوم، إن غارات للجيش السوداني على سوق في ولاية دارفور، تسببت بمقتل مئات المدنيين.

 

خلال الساعات الماضية، حقق الجيش  السوداني تقدمًا كبيرًا في هذه الأحياء، ونشر الجنود صور توثق سيطرتهم على المناطق المستهدفة.

وأمس قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان: لا تراجع عن استكمال تحرير كامل السودان، والدعم السريع يتعمد استهداف السودانيين بالمسيرات.

 

وأضاف البرهان: "الجيش ملتحم مع الشعب في معركته ضد الميليشيات ولا تفاوض مع الدعم السريع بعد أن رفضوا إلقاء السلاح وكلنا تصميم على إنهاء التمرد والقضاء على الدعم السريع".

وأصدر الجيش السوداني بيانا بعد سيطرة قواته على القصر الجمهوري في الخرطوم.

 

 

ووصف البيان الذي يحمل اسم "القيادة العامة للقوات المسلحة"، عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".

 


وقال البيان إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات"

 

 

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