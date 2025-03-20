ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع، في العاصمة السودانية "الخرطوم" ومحيطها، في سياق التحام القوات المسلحة السودانية للسيطرة على القصر الجمهوري.

معارك الجيش السوداني للسيطرة على القصر الجمهوري

ووفق مصادر محلية، بات الجيش السوداني على بعد 500 متر من القصر الجمهوري، الذي استولت عليه عناصر الدعم السريع المتمردة قبل عامين.

القصر الجمهوري، فيتو

وتشهد العاصمة "الخرطوم" اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وميلشيا الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، في محاولة من الجيش لاستعادة القصر الجمهوري من قبضة المتمردين.

معركة استعادة القصر الجمهوري والسيطرة على الخرطوم

ومعركة استعادة القصر الجمهوري السوداني، تأتي في إطار احتدام الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع لإحكام السيطرة على الخرطوم، التي استولت العناصر المتمردة على مساحات منها في بداية الحرب.

وكان الجيش السوداني قد بدأ الإثنين الماضى، تحريك كتائب من المنطقة الجنوبية لتنضم للقوات المتواجدة في وسط الخرطوم من أجل إحراز المزيد من التقدم ضد ميلشا الدعم السريع.

وتدور المعارك الرامية للسيطرة على القصر الجمهوري منذ الساعات الأولى لفجر اليوم الخميس، وانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر عمليات القصف المتبادل بين الجيش السوداني وميلشيات حميدتى.

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