الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الجمهوري وسط الخرطوم

يشهد وسط العاصمة السودانية ومحيط القصر الجمهوري الخميس، معارك عنيفة إثر هجوم شنه الجيش السوداني على مليشيا الدعم السريع، في حين سيطر الجيش على عدد من الطرق الرئيسية المحيطة.

الجيش السوداني يقترب من السيطرة على القصر الجمهوري



وقالت مصادر عسكريةبالجيش السوداني: إن الجيش سيطر على طرق مهمة تؤدي مباشرة للقصر الرئاسي، مشيرة إلى أنه تم تدمير قوة كبيرة للدعم السريع بشارع القصر الجمهوري وسط الخرطوم.

وقال مصدر ميداني: إن قوة من الدعم السريع حاولت الانسحاب من محيط القصر ومجمع الوزارات الحكومية وسط الخرطوم هذه الليلة، مستخدمة عربات دفع رباعي وبعض المدرعات الخفيفة والدراجات النارية.

تدمير 30 سيارة دفع رباعي وقتل العشرات من عناصر الدعم السريع

وأكد المصدر أن القوة حاولت الانسحاب عبر شارع القصر لفتح مسار عبر جسر الحرية للهروب ولكن الجيش تعامل معها بالمسيرات وتمكن من تدمير أكثر من 30 سيارة دفع رباعي وعدد من الدراجات النارية فضلا عن قتل العشرات من عناصر الدعم السريع.

وأكد المصدر أن الجيش تحكم في كل الطرق المؤدية للقصر بعد غلقها بالمشاة وتغطيتها بالمسيرات بدءا من غرب الخرطوم حيث المنطقة الصناعية وشرقا حيث أبراج النيلين وجنوبا حتى مقرن النيلين وشمالا مدينة بحري.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة بعيد إعلان الجيش السوداني أنه بدأ المرحلة الأخيرة من القضاء على مليشيا الدعم السريع.

احباط محاولة تسلل بمدينة الفاشر

أعلنت القوات المسلحة السودانية الأربعاء، القضاء على قائد قوة وعناصر في قوات الدعم السريع، حاولوا التسلل الي داخل مدينة الفاشر.

وخلال الأشهر الماضية، احتدمت الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش في الخرطوم بعدما استعاد الأخير السيطرة على عدد من المناطق التي كان قد خسرها في بداية الحرب.

وأسفرت الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير قرابة 12 مليون شخص، كما تسببت في أزمة مجاعة.

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