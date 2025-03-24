الأهلي يصل استاد الكلية الحربية لمواجهة طلائع الجيش

وصل فريق النادي الأهلي إلي ستاد الكلية الحربية لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين في المباراة المقرر أن تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويأمل النادي الأهلي في الفوز علي حساب طلائع الجيش لتحقيق أول فوز له في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

كما يدخل فريق طلائع الجيش آملًا هو الآخر في الفوز لتدعيم موقفه في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ إنبي: 3 نقاط

2ـ طلائع الجيش: نقطة

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مع نادي طلائع الجيش، اليوم الإثنين 24 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا”.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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