الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

أعلن الأهلي طرابلس الليبي رسميًّا تعيين حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب مصر السابق مديرًا فنيًّا جديدًا للفريق.

حسام البدري مدربًا لـ أهلي طرابلس

وعلق النادي الليبي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك بعد إتمام التعاقد مع البدري: "مراسم توقيع البدري مديرًا فنيًّا للزعيم".

وتوصل نادي الأهلي طرابلس لاتفاق مع حسام البدري، لتولي مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير ليبية أكدت في وقت سابق أن الأهلي طرابلس سيتعاقد مع حسام البدري لخلافة الفرنسي ديديه جوميز على رأس القيادة الفنية للفريق وذلك بعد فسخ عقد مدربه السابق جوميز رغم تحقيقه نتائج مميزة وتأهله لمرحلة سداسي التتويج في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وكانت آخر تجربة تدريبية لحسام البدري مع الزوراء العراقي، ومن قبله الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ومنتخب مصر والأهلي وإنبي والمريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي.

ويتواجد هادي خشبة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في نادي أهلي طرابلس في منصب المدير الرياضي، وأيضا الأنجولي كريستوف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

ويحتل أهلي طرابلس المركز الأول في المجموعة الرابعة للدوري الليبي برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق المدينة صاحب المركز الثاني وذلك قبل جولتين من المرحلة النهائية للدوري.

وتقام المرحلة النهائية لبطولة الدوري الليبي بتواجد 12 فريقًا بواقع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المجموعات الأربعة للدوري.

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