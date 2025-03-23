الأهلي يحصل على موافقة بزيادة عدد الجماهير في مباراة الهلال بدوري الأبطال

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حصول الفريق علي موافقة بزيادة عدد الجماهير في مباراة الفريق أمام الهلال السوداني، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن الأهلي حصل علي موافقة بزيادة الحضور الجماهيري إلي 40 ألف مشجع أمام الهلال السوداني في مباراة الذهاب المقرر لها 1 أبريل علي ستاد القاهرة.

وكان الأهلي سبق أن حصل علي موافقة بحضور 30 ألف مشجع

كما أشار المصدر إلى أنه رغم زيادة العدد فإن الأهلي يسعي إلي زيادة الحضور الجماهيري مرة أخري إلى 50 ألف مشجع قبل موعد المباراة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحيكم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوادني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة)

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول)

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثاني)

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع)

ليتيسا انتونيلا من ايسواتيني (حكم فيديو)

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو)

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال ستكون يوم 1 من شهر أبريل المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

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