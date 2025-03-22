السبت 22 مارس 2025
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رياضة

الأهلي ينعي والد هشام حنفي نجم الفريق السابق

هشام حنفي
هشام حنفي

 تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية،  بخالص التعازي للكابتن هشام حنفي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في وفاة والده، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى والد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأعلن هشام حنفي عبر صفحته على فيس بوك موعد ومكان صلاة الجنازة على جثمان والده وكتب نجم الأهلي السابق: "صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري.. والدفنة بمدافن الواحات بطريق الفيوم.. دعواتكم لوالدي بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر أن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أعلن وفاة والده مع الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وفاة والد هشام حنفي 

وكتب هشام حنفي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "والدي في ذمة الله.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة"

ونعى خالد الغندور نجم الزمالك السابق والد الكابتن هشام حنفي نجم الأهلي السابق.

وفاة والد الكابتن هشام حنفي

وقال الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة والد الكابتن هشام حنفي.
وتابع الغندور في منشوره: أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة. 

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الخطيب محمود الخطيب النادي الأهلي منتخب مصر الأهلي

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