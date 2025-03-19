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رياضة

هشام حنفي يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

منتخب مصر، قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن قرار استبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي من قائمة المنتخب الوطني انضباطي وليس فنيًّا.

 

استبعاد إمام عاشور من المنتخب انضباطي

وأضاف حنفي في تصريحات تليفزيونية: "الوطنية عند التوأم حسن قوية واستبعاد إمام عاشور ليس فنيًّا لكن بسبب عدم الالتزام والانضباط".

عمر جابر، فيتو
عمر جابر، فيتو

عمر جابر استحق الانضمام لمنتخب مصر

تابع حنفي: "ومن وجهة نظري كان لا بد من وجود عمر جابر وكريم الدبيس في صفوف المنتخب خاصة أنهما يؤديان بشكل جيد في الفترة الأخيرة".

وواصل: "قدرات تريزيجيه لا تؤهله للعب في الجبهة اليسرى وكان على الجهاز الفني للمنتخب أن يضم لاعب في هذا المكان".

فرصة منتخب مصر أمام إثيوبيا وسيراليون

وأكمل: "منتخب مصر الوطني يملك سكوادًا قويًّا ولدينا محترفون في أعظم دوريات العالم وفرص الفراعنة في الفوز على إثيوبيا وسيراليون كبيرة".

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منتخب مصر إمام عاشور قائمة المنتخب الوطني هشام حنفي عمر جابر كريم الدبيس

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